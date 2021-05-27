Краснодар, , 09:46 — REGNUM Действие режима повышенной готовности на территории Краснодарского края продлено до 11 июня. Распоряжение об этом подписал губернатор Вениамин Кондратьев 27 мая, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

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На территории региона продолжает действовать масочный режим в местах массового пребывания людей, также сохраняется требование по соблюдению социальной дистанции в полтора метра. Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции.

На 26 мая в регионе подтверждено 47 951 случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения — 843,6. Выздоровели 42 956 пациентов, 2 968 человек скончались.