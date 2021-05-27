Москва, , 09:46 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении фестиваля культуры и спорта народов Юга России. Мероприятие будет проводиться ежегодно. В 2021 году фестиваль будут принимать города Алушта и Севастополь. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В тексте распоряжения поясняется, что фестиваль учрежден в целях «содействия сохранению национальных видов спорта и традиционной культуры, укрепления дружбы и дальнейшего развития межнациональных дружеских отношений народов Юга России».

Участниками фестиваля станут команды из всех субъектов РФ, входящих в состав Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Руководство мероприятием передано в ведение Минспорта и Минкультуры России. Оргкомитет по подготовке и проведению первого фестиваля культуры и спорта народов Юга России поручено создать Министерству спорта РФ. Первый такой спортивно-культурный форум будет проведен с 23 по 26 сентября 2021 года в городах Алуште и Севастополе.

Напомним, ранее на территории Северо-Кавказского федерального округа проводился фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Он был учрежден в 2010 году. Ежегодно местом проведения фестиваля становилась республика, чья команда побеждала в играх в предыдущем году.

В программе мероприятия были соревнования по национальным видам спорта, в том числе стрельбе из лука, армспорте, прыжковом двоеборье, лёгкой атлетике, перетягивании каната, борьбе на поясах. Украшением фестиваля становилась культурная программа, подготовленная каждым субъектом СКФО.