Пекин, , 09:45 — REGNUM Народный политической консультативный совет Китая (НПКСК) провел консультативное совещание по рассмотрению предложений политических советников о совершенствовании системы оценки преподавателей вузов, сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

Правительственные ведомства, включая Министерство образования и Министерство науки и технологий КНР, в последние годы развернули меры, направленные на создание систем оценки научных преподавателей в университетах. Члены Национального комитета НПКСК отметили, что для полного осуществления этих мер необходимы дальнейшие усилия.

Присутствующие поделились своим мнением о приоритетах, критериях и целях оценки преподавателей университетов, подчеркнув наличие широкого спектра стандартов и подходов.

По мнению участников встречи, при предоставлении обратной связи учителям следует уделять особое внимание общению, чтобы помочь им справиться с трудностями и дать конструктивные советы.