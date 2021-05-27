Сухобузимский район, Красноярский край, , 09:44 — REGNUM Сверхглубокую 800-метровую скважину пробурят для водоснабжения жителей посёлка Мингуль Сухобузимского района Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 мая в региональном министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Объекты водоснабжения в Мингуле возводят по федеральному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда». Проложена сеть водоснабжения длиной около 600 метров. Следующий этап — бурение водозаборной скважины глубиной 800 метров. Это высота 26-ти девятиэтажных домов. После этого будет построена водонапорная башня.

На эти цели направят 72,3 млн рублей, в том числе 65,7 млн — из федерального бюджета. Из краевого бюджета выделят 3,4 млн, из районного — 3 млн.

На сегодняшний день выполнено 35% от плана. Завершить строительство планируют к концу лета 2021 года.

Добавим, жители Мингуля сейчас вынуждены пользоваться привозной водой из других территорий района. Со строительством объектов в посёлке появится собственный источник водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ежегодно увеличивают расходы на организацию водоснабжения и повышение качества воды.

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