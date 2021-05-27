Нур-Султан, 27 мая 2021, 09:44 — REGNUM Депутаты сената Казахстана освободили от должности судью Верховного суда республики Ларису Шепелеву, 27 мая сообщает агентство «Казинформ».
С соответствующим докладом выступил председатель высшего судебного совета Талгат Донаков. По его словам, Шепелеву сама выразила желание уйти на почетную отставку.
Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената рекомендовал освободить судью от занимаемой должности.
Отметим, Лариса Шепелева занимает должность судьи Верховного суда с декабря 2015 года.