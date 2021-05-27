Луганск, 27 мая 2021, 09:45 — REGNUM Очередная встреча советников лидеров стран «нормандской четвёрки» прошла тихо и без сенсаций. Об этом написал представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник 27 мая в своём телеграм-канале.
Мирошник отметил, что, соглашаясь на переговоры, российская сторона стремится показать договороспособность, Германия и Франция пытаются поддерживать видимость диалога, а Украина — «создаёт дипломатический движ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что на встрече в «нормандском формате» должны были обсуждаться вопросы прекращения огня в Донбассе, обмен пленными, и «кластеры», способствующие реализации Минских соглашений.
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