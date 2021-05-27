Луганск, , 09:45 — REGNUM Очередная встреча советников лидеров стран «нормандской четвёрки» прошла тихо и без сенсаций. Об этом написал представитель ЛНР на переговорах в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Родион Мирошник 27 мая в своём телеграм-канале.

«Очных переговоров, вопреки прогнозам [главы офиса президента Украины] Андрея Ермака не состоялось, ибо оснований ожидать прорыва, или конструктивного диалога просто не было», — рассказал он.

Мирошник отметил, что, соглашаясь на переговоры, российская сторона стремится показать договороспособность, Германия и Франция пытаются поддерживать видимость диалога, а Украина — «создаёт дипломатический движ».

«Киеву очень хочется назвать Россию стороной конфликта…, добиться передачи контроля над границей, не предоставлять никакого «особого статуса» Донбассу и игнорировать обязательство легализовать вооружённые силы республик. Спрятать эти «хотелки» крайне сложно. В каждом новом предложении Киева они моментально вычисляются, и предъявляются. Именно это — причина ступора, как в Нормандском, так и в Минском форматах», — объяснил представитель ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный спикер делегации Украины в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что на встрече в «нормандском формате» должны были обсуждаться вопросы прекращения огня в Донбассе, обмен пленными, и «кластеры», способствующие реализации Минских соглашений.

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