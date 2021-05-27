Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM Вслед за рядом руководителей российских регионов и депутатов донской губернатор Василий Голубев предложили Илону Маску построить завод Tesla в Ростовской области.

«Tesla — производитель экологически чистых автомобилей №1 в мире, Ростовская область — экологически чистый регион №1 в России. 25% российских ветроэнергетических проектов локализованы в нашем регионе. Мы разделяем вашу заботу об окружающей среде, говорим на одном языке! Начни инвестировать в Россию с Ростовской области», — написал глава региона на английском языке в Twitter.

https://twitter.com/golubev_vu/status/1397584205907955712

ИА REGNUM сообщало, что 21 мая руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время своего выступления на марафоне «Новое знание» в Москве заявил о возможности размещения завода компании Tesla в России. Маска уже пригласили с инвестициями в Орловскую, Владимирскую, Тюменскую области.