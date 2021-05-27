Пермь, , 09:40 — REGNUM В Перми отменили традиционное шествие ветеранов пограничных войск по городу 28 мая. Причиной тому названа пандемия, сообщают СМИ.

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Из-за ограничительных мер массовых мероприятий, посвященных Дню пограничника, не будет. Однако не запрещается самостоятельное возложение цветов и венков к воинским мемориалам.

Стоит отметить, что в 2020 году в городе также отказались от шествия в честь Дня пограничника из-за неблагополучной эпидситуации. Союз пограничников Прикамья предложил отметить праздник в формате онлайн и в кругу семьи.

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