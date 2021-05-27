Москва, , 09:47 — REGNUM Последние приготовления к запуску 36 британских спутников связи OneWeb идут на космодроме «Восточный». Аппараты 27 мая выведет на орбиту ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск запланирован на 20:43 мск. Спутники OneWeb запустят в космос седьмой раз, их вывод на орбиту займёт около четырёх часов. Число таких аппаратов на орбите увеличится до 218.

Для «Восточного», отметили в Роскосмосе, это будет четвёртый полностью коммерческий запуск. Старт заказали европейский поставщик пусковых услуг Arianespace и российско-французская компания «Старсем».

Как сообщало ИА REGNUM, группировка околоземных спутников OneWeb призвана обеспечивать широкополосный доступ в интернет. Всего на орбиту планируют вывести более 600 аппаратов.

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