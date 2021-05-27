Куала-Лумпур, , 09:38 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что страна должна быть готова к ухудшению эпидемиологической обстановки, сообщает CNN Indonesia.

Правительство Малайзии ввело новые меры по борьбе с распространением коронавируса. Большинству государственных служащих и 40% сотрудников частного сектора рекомендуется работать из дома.

По данным издания, в результате вспышки коронавируса в нескольких больницах Малайзии закончились места в отделениях интенсивной терапии.

Между тем охват вакцинацией в Малайзии по-прежнему составляет менее 3% от общей численности населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в совете безопасности Малайзии заявили, что в стране 64 тыс. детей заразились коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 64 тысяч детей в Малайзии заразились коронавирусом