27 мая 2021 | Время чтения 7 мин

Конфеты, букет цветов, сертификат в косметический магазин или ювелирный, путёвку в Турцию или деньги в сумме от 1000 до 50 000 рублей? Что должны дарить родители воспитателям детских садов при выпуске ребёнка? Жители Камчатки устроили по этому поводу в соцсетях настоящие баталии. А должны ли вообще родители дарить подарки работникам учреждений дошкольного образования?

Алексей Иванов, , 10:14 — REGNUM На Камчатке среди родителей, пользователей соцсетей развернулись настоящие баталии на тему «Что дарить воспитателю детского сада при выпуске ребёнка». Мнения высказываются абсолютно разные. Некоторые считают, что работники детских садов достойны того, чтобы получить от родителей хороший подарок, в том числе и крупную сумму денег. Другие уверены, что букета цветов вполне достаточно. Есть мнение, что сотрудники дошкольных учреждений получают за свою работу заработную плату и ни о каких подарках речи быть не может.

Галина Шубина. Детские сады и ясли — нашим детям. 1955

«У нас в детском саду воспитатели на выпускной ждут подарки деньгами в районе 10−15 тысяч. Не стесняясь обсуждают это между собой. Это нормально? Скажите мне. Или я в другом измерении живу», — такое сообщение опубликовали на странице kam. blog в Instagram.

К обсуждению темы пользователи подключились довольно активно, из чего можно сделать вывод, что проблема касается многих жителей Камчатки.

«Конечно, ненормально. Мы 30 дарили», — ответила пользователь ma_lin_ka 22 .

«Я бы на вашем месте их удивила скромным подарком», — рекомендовала kris242122020.

«Господи, да что вы такие жадные, на пиво не жалко, а на подарок … кому … учителю вашего чада … я в шоке», — написала alesy. kam41.

«За это добро им платят зп, и никто силой их не заставляет идти на эту работу. С такими мыслями, как у вас, и процветает взяточничество. Самая лучшая благодарность — это букет цветов. А они свою работу обязаны выполнять качественно, это их работа», — ответила kapitanova535.

«А ничего не треснет? Подарки — это личное желание поблагодарить воспитателей. А вообще они за свою работу деньги получают», — считает karamelk7008.

«Согласна! Они не за бесплатно с нашими детьми возятся целый день. Это их работа!» — согласилась с предыдущим комментарием snezh11186.

Детский сад Tolstova Olga

«Тоже всегда благодарна педагогам, но сейчас некоторые позволяют себе в открытую говорить: нам не надо ничего покупать, лучше деньги дарите. Лично я в шоке», — написала likager26.

«Подарок тем и хорош, что дарят его от чистого сердца… в знак уважения, признательности и т. д., в этом его ценность. Но когда его ожидают, назначают цену, а тем более принуждают — это не подарок, а взятка. Такие подарки делать не хочется», — прокомментировала osen.na.182 020.

«Воспитатель — это тот человек, который проводит большую часть времени с вашим ребёнком, причём не один год. И моё мнение, скинуться 20 чел по 1,5 в наше время — это вполне нормально. Благодарности у людей совсем нет, чему удивляться потом в выводах о детях?!» — считает obraztsovy_family.

«Моё мнение, врач, воспитатель и учитель — это профессия от души, и работать надо за достойную з/п из наших налогов, а не за поборы на выпускных», — уверена i_ri_n_ka_r.

«Ой, это ж не с каждого по 10-ке, разделить на 30 (или сколько детей в группе) — и получится по 330 р. Если вас все эти годы (4−5 лет) всё устраивало, можно и скинуться. А если что-то не нравится, почему сидели молчали и ничего не делали?» — написала evgeniya_kd39.

«Неоднозначная ситуация. Знаю я учительницу начальных классов, которая пришла домой после выпускного у своего выпуска со словами: «Очень стремный этот выпуск. Жадный. Даже золота не подарили. Только сертификат на 10 000 ₽. А в прошлые выпуски и золото дарили, и путевку в Турцию», — написал пользователь pavelbolshoy.

Некоторые пользователи высказали мнение, что родители сами приучили сотрудников учреждений образования к дорогим подаркам.

«Сами приучили», — написал mulenkovag.

«А что вы хотели. Сами родители задаривают, на день рождения, на 8 марта, на новый год… «Ну они же попы нашим детям вытирают», — как говорят многие. Я лично против. На день воспитателя букет цветов, и достаточно, а то сами завели эти «традиции», а теперь они ждут», — высказала мнение merlina_scha.

«Согласна, группа с мамашками уже напрягает, что ни праздник — на подарки собирают», — поддержала _happiness_is_there_.

В детском саду Yanao.ru

«Это родители виноваты. Нечего приучать. Цветы и спасибо!!!» — считает anna_manicure_kam.

«Почему такие возмущения? Это дело только родителей. Пойдите на один день работать в детский сад, где в одной группе 20−25 детей, и проведите с ними один день. Удачи», — написала natali_novitskaia2103.

«Подарок воспитателю и учителю всегда делали на память! Неприемлемо деньги как подарок в данном случае. Это моё мнение, и я деньги дарю только близким, зная, что они на что-то крупное копят», — считает alena_housewife.

«А разве не может быть так, что благодарные родители за заботу, воспитание и внимание к своим детям желают отблагодарить воспитателя! И пусть это будет в денежном эквиваленте. Пусть это будет вложением в осуществление большой мечты!!!» — уверена marina.kolbik.

Есть и те пользователи, которые не поверили написанному сообщению и высказали свою версию происходящего в дошкольных учреждениях с подарками для работников.

«Почему вы верите тому, что пишут? Как при родителях могут обсуждать такие вещи? Это полный бред! Ко мне лично подходила воспитатель на Новый год и просила, чтобы подарки были не личные, а групповые (вспомогательные материалы для воспитания и обучения детей). И каждый родком может предложить вариант подарка для педагога, и если кто против, может либо не сдавать (дело добровольное), либо вовсе отказаться от поздравлений! Раньше поздравляли индивидуально и тратили в разы больше денег на подарок, чем сейчас!» — написала lesya_alekseevna_.

«А бывает, что на выпускном родители даже спасибо не говорят. Посмотрят выпускной, встали и ушли. А нам кроме слов благодарности ничего и не надо», — прокомментировала сообщение, судя по всему, работник системы дошкольного образования olesi1273.

«А я считаю, каждый имеет право скидываться или нет, а если подарок, сделанный руками выпускника, — это бесценный подарок учителю, а сертификаты и деньги лично для меня это лишнее, сама, проработав 7 лет в детскому саду, не ждала брюликов, и было это очень давно. Подарок должен быть от души, а не выклянченные деньги от родителей. Бывает, даже хорошие слова лучше всех подарков (главное, от души)», — написала viktoriiaefremovp.

Делятся жители Камчатки и собственным опытом в вопросе выбора подарков для воспитателей детских садов.

«В прошлом году дарили сертификаты на 5 тыс. (два воспитателя). Считаю, это максимум», — написала irinayarii.

«У нас в садике у сына воспитатели конкретно говорили, что бы хотели получить в подарок. Поэтому не удивлюсь. Правда, потом, кто-то из родителей написал жалобу в прокуратуру, те провели проверку и выяснили, что наш воспитатель вообще не имеет права с детьми заниматься как воспитатель, документов каких-то не хватало. Перевели ее в нянечки», — продолжила karamelk7008.

«У нас в Елизово вообще запретили какие-либо подарки. Только цветы и всё», — написала _a_milomanka_.

«Мы подарили букет и сертификат на фотосессию», — написала katerinka_kam_.

«Мы скинулись группой сами, воспитатели в шоке были даже. Дарили сертификаты на золото двум воспитателям и нянечке, но сумма была скромнее», — поделилась kolbychevanatalia.

«Если вы считаете нужным подарить что-то, то дарите, не важно, что это будет. Простая шоколадка или что-то другое. Но не говорите, что они должны и обязаны и это их работа. Им платят за присмотр и развитие наших детей, но им никто не доплачивает за то, что детей любят, вытирают, простите, попы, слезы и сопли. Понятно, что это работа, но, пожалуйста, уважайте любой труд», — написала katrina.8901.

Подключились к обсуждению жители других регионов Дальнего Востока, которые подтвердили факты вымогательства подарков в детских садах.

«Комсомольск-на-Амуре не отстает, тоже вымогают и без стеснения!» — написала zhdanova.rita.