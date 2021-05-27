Уфа, , 09:39 — REGNUM Более 3,7 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

Сообщается, что согласно данным на 24 мая в медицинские организации республики обратились 3726 пострадавших от укусов клещей, в то время как в прошлом году за медицинской помощью обратились 2946 человек. В том числе в 2021 году от укусов клещей в регионе пострадали 1478 несовершеннолетних (в прошлом году — 1290 детей).

Специалисты республики провели акарицидные обработки на площади 3244,8 га. При этом всего планируется обработать площадь порядка четырех тысяч га.