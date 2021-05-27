Орел, , 09:37 — REGNUM Случай массовой гибели пчёл зафиксирован в Болховском районе Орловской области 24 мая, сообщили в Управление ветеринарии Орловской области.

«На место происшествия незамедлительно был организован выезд сотрудников Управления ветеринарии, представителей Департамента сельского хозяйства Орловской области, администрации Болховского района и специалистов БУОО «Болховская райСББЖ». В ходе выезда проведено обследование пасек, отобраны пробы погибших пчел для исследования в лаборатории с целью исключения отравления и заразных заболеваний», — сообщили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году массовая гибель пчёл из-за использования аграриями при обработке полей химикатов была зафиксирована в целом ряде российских регионов, в том числе и в Орловской области. Именно в Орловской области следователи возбудили первое в России уголовное дело в связи с гибелью пчёл.