Афины , , 09:39 — REGNUM Основные права человека и верховенство закона не нарушались в Греции, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом заявил премьер-министрстраны Кирьякос Мицотакис 26 мая в ходе онлайн-дискуссии по случаю двухсотлетия Греческой революции.

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«Мы всячески сохраняли нашу конституционную традицию, мы точно защищали и гарантировали это наследие, несмотря на чрезвычайные меры, которые мы были вынуждены принять в беспрецедентных условиях — меры, которые были абсолютно необходимы и которые, естественно, будут отменены, как только мы перестанем находиться в чрезвычайном положении», — сказал Мицотакис.

Он добавил, что это был первый раз, когда греки почувствовали, что государство может справиться с планетарным вызовом, используя индивидуальный подход и цифровизацию.