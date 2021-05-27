Чемальский район, Алтай, , 09:36 — REGNUM В Республике Алтай официально стартовал купальный сезон. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, в Чемальском районе проверен на соответствие и открыт пляж на развлекательном комплексе «Рублёвка».

Как отмечается, на пляже организована работа спасательных постов, которые укомплектованы аттестованными спасателями и оборудованы спасательными средствами.

«Для информирования отдыхающих, установлены щиты по правилам безопасности на воде. Пляж оборудован кабинками для переодевания и туалетами. Созданы отдельные зоны для безопасного купания детей», — отметили в ведомстве.