с. Староалейское, , 09:36 — REGNUM Кадровый кризис в медицинских учреждениях Алтайского края самым серьёзным образом снижает доступность получения медицинских услуг на селе. Об очередной проблеме, возникшей теперь в Староалейской ЦРБ, сообщил 27 мая телеграм-канал «Алтайский сыр».

По данным источников канала, там всех сотрудников хирургического отделения вынужденно отправили в отпуска до 1 июля. А всё потому, что работать без анестезиолога и хирурга отделение просто не может.

«Ранее в ЦРБ закрыли роддом, инфекционку… Сейчас в Староалейском новый главврач, по совместительству эту ставку занимает Елена Долженко — она же руководит Змеиногорской ЦРБ.

На условиях анонимности медики рассказали: отправляя сотрудников в отпуск, на последнем собрании Долженко напомнила: она желает занять место в краевом заксобрании, а потому голосовать медики должны сами знаете за кого», — информирует «Алтайский сыр».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года в алтайском райцентре Панкрушиха на несколько недель закрывали детское отделение ЦРБ: маленьких пациентов распустили лечиться по домам из-за того что единственному в стационаре педиатру нужно было сходить в отпуск.

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