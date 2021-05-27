Чебоксары, 27 мая 2021, 09:36 — REGNUM В Чувашии вносятся изменения в прогнозный план приватизации государственного имущества республики. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Из прогнозного плана приватизации исключается общество с ограниченной ответственностью «Фильтр21», расположенное в Чебоксарах по улице Гражданская, 52. Единственным собственником является Чувашия.
По его словам, «дополнительно в связи с поступившими обращениями в программу приватизации предлагается включить два объекта недвижимости». Согласно постановлению, оба объекта находятся в Чебоксарах по проспекту Ивана Яковлева, 19. Это нежилые помещения №№ 4, 6 площадью 77,9 кв. метра и 47,7 кв. метра.