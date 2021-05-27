Ереван, 27 мая, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Азербайджанские ВС взяли в плен шесть армянских солдат. Это произошло во время проведения инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении.

Минобороны Армении Бойцы армии освобождения Арцаха

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«Рано утром 27 мая шесть военнослужащих ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что необходимые меры по возвращению плененных военнослужащих уже принимаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Азербайджана заявили, что обвинения минобороны Армении в том, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии на границе двух республик в Гегаркуникской области (Армения), не соответствуют действительности. По данным азербайджанской стороны, военнослужащий ВС Армении погиб не в результате обстрела, а «в результате несчастного случая».

Напомним, 25 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряжённой.