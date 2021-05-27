Екатеринбург, 27 мая 2021, 09:44 — REGNUM Свердловские власти примут решение, возвращать ли лицензию на продажу спиртных напитков в магазинах торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Об этом сообщили журналистам в региональном министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области.
Компания-ритейлер X5 Retail Group передала чиновникам все документы, необходимые для рассмотрения вопроса. В министерстве уже подтвердили, что получили бумаги.
«Вскоре будет собрана лицензионная комиссия, дата пока не назначена», — цитирует представителя министерства «Е1».
Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» запретили продавать алкоголь из-за приостановки лицензии на торговлю спиртным.
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