Екатеринбург, , 09:44 — REGNUM Свердловские власти примут решение, возвращать ли лицензию на продажу спиртных напитков в магазинах торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Об этом сообщили журналистам в региональном министерстве АПК и потребительского рынка Свердловской области.

Компания-ритейлер X5 Retail Group передала чиновникам все документы, необходимые для рассмотрения вопроса. В министерстве уже подтвердили, что получили бумаги.

«Вскоре будет собрана лицензионная комиссия, дата пока не назначена», — цитирует представителя министерства «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, в магазинах «Пятёрочка» и «Перекрёсток» запретили продавать алкоголь из-за приостановки лицензии на торговлю спиртным.

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