Новосибирск, , 09:34 — REGNUM В Новосибирске завершился опрос на тему «Самокаты в городе — удобны или опасны?». Он проходил на муниципальном портале города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В голосовании приняли участие почти 5 тысяч новосибирцев. Из них чуть больше половины (55,4%) одобряют появление сервисов по аренде электросамокатов в Новосибирске, треть (33,2%) относится к кикшерингу отрицательно.

При этом 55,9% опрошенных опасаются ходить по тротуарам, так как их могут сбить; 50,6% сетуют, что езда на самокатах не регулируется законами; 40,9% опасаются выезда самокатов на проезжую часть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты горсовета Новосибирска рассмотрели вопрос о создании условий для безопасного использования электросамокатов, гироскутеров, моноколес и сигвеев.

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