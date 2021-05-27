Санкт-Петербург, 27 мая, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Май 2021 года в Санкт-Петербурге стал самым влажным за всю историю наблюдений за погодой в городе, а она насчитывает 141 год. В День города в Петербурге вновь ожидаются дожди. Об этом 27 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM 5 Женщина под зонтом

По его словам, 26 мая в городе на Неве выпало 9 мм осадков в виде дождя. Таким образом количество осадков в последний месяц весны в Петербурге достигло 131,2 мм.

«В настоящее время уже побит рекорд 2003 года, когда сумма осадков за май составляла 127,2 мм. Поэтому уже сегодня можно говорить о самом влажном мае в Санкт-Петербурге за всю историю инструментальных наблюдений (141 год)», — уточнил он.

На данный момент количество выпавших осадков уже достигло 345% от месячной нормы. Но во второй половине дня 27 мая в Петербурге вновь пройдут кратковременные дожди, и общее количество осадков за месяц этого года увеличится.