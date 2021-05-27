Магадан, , 09:49 — REGNUM В магазинах Магадана замороженный картофель для жарки в вакуумной упаковке продают за 1784 рубля за кг.

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В соцсетях обсудили «золотую» картошку — на фото ценника видно, что изготовитель — Россия, ООО «Морозко», срок годности продукта — почти два года. За 390 гр покупателю нужно заплатить 695 рублей 78 копеек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю с 4 по 11 мая значительно подорожали овощи.