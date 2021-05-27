Москва, , 14:22 — REGNUM Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по привлечению российских и иностранных туристов в России. Однако Россия — это также и неисчерпаемый источник уникальных регионально-национальных традиций, что, к сожалению, заметно далеко не всем. Чтобы обратить внимание жителей страны и зарубежья на богатство регионов России, 26 мая в Московском Императорском яхт-клубе состоялась акция «Окно в Россию».

Организатором мероприятия стал творческий кластер «Красный Октябрь» совместно с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству при поддержке Союза созидателей и лидеров развития «Живые Города».

«Живые города — это счастливые города. Есть интересные места не только в центре, не только в Москве и в Санкт-Петербурге, но и в регионах, где живут интересные люди, где есть что показать, где интересная культурная повестка», — отметила председатель Союза созидателей и лидеров развития «Живые города» Александра Лазукина.

«Мы хотели бы здесь попытаться объединить наши бизнес-возможности с возможностями креативных людей: художников, артистов всех жанров. Наш небольшой вклад в то, чтобы люди могли увидеть лучшие места России и узнать, что Россия не заканчивается в Москве. Россия — это гораздо больше», — заявил президента Группы «ГУТА» Алексей Харин.

В рамках мероприятия состоялся единственный премьерный показ пластического спектакля «Бег. Стадия полета» иркутского ансамбля под руководством хореографа-постановщика, финалисткой международного фестиваля «CONTEXT. Diana Vishneva» Марии Яшниковой-Ткаченко.

Постановка объединила современный танец, музыку и кино в природных ландшафтах Восточной Сибири. Одноимённый фильм-спектакль был снят на острове Ольхон — в самом сердце озера Байкал.

«Новизна, наверное, в том, что мы показываем свой региональный код. Мы берём какие-то вещи, которые есть только у нас, и только мы их можем интерпретировать», — пояснила Яшникова-Ткаченко.

«Спектакль, который мы сегодня увидим — это часть фильма, который мы снимали на Байкале. На Байкале в самое тёплое время лишь 14 градусов в воде. Кажется, будто это снято в Таиланде, но на деле было очень холодно, снималось практически в экстремальных условиях. То, что мы смогли сделать такой продукт — это и является новаторством. То, что нас объединило, и мы все вместе поехали, сняли этот фильм и поставили спектакль», — пояснила она.

Спектакль «Бег. Стадия полета» состоит из трёх частей. Первая часть символизирует рождение человека, «который, как и всё живое, вышел из воды». Тема второй части — страхи.

«В период пандемии мы столкнулись с разного рода ситуациями, которые, возможно, оставили нас в одиночестве или поменяли нашу жизнь. Мы не могли в фильме не рассказать об этом и о том, как борются наши актёры с этим страхом», — отметила Яшникова-Ткаченко.

Третья часть — спасение. Автор и режиссёр решила продемонстрировать главные человеческие ценности — жизнь, свободу передвижения, живое общение и гармонию человека с природой.

«Я надеюсь, вы поймёте, как природа и искренность могут спасти нашу жизнь», — отметила она.

По словам заслуженнего деятеля искусств РФ, генерального директора «Имперского Русского Балета» Гадеминаса Таранда, в искусстве природные достопримечательности российского Дальнего Востока находят, к сожалению, не самое большое отражение: после балета «Ангара» Юрия Григоровича таких примеров очень и очень мало.

«Может быть, мы даже здесь, на «Красном Октябре», сделаем премьеру балета о Байкале. Почему Байкал? Да потому что это легенда. Потому что весь мир смотрит на это озеро и спрашивает, почему оно на территории Российской Федерации? Так богом послано, что это озеро на нашей территории. И мы все с вами должны его защищать для наших детей, да и не только для наших детей, но и для всего мира», — подчеркнул он.

В рамках мероприятия прошла также выставка картин «Моя Москва» художника Николая Горлова из частного собрания Галереи Елены Зениной и коллекции российских пейзажей кубинского художника-концептуалиста, постмодерниста Омара Годинеса.

В завершение мероприятия состоялся розыгрыш туристических поездок в регионы России для соотечественников, проживающих за рубежом (50 стран, в которых есть представительства Россотрудничества) и для гостей мероприятия в семь регионов России: Карелия, Калужская область (Таруса) — праздник Ивана Купала, Тверская область — Тверская Карелия, Алтай, Новосибирск, Байкал, Ростовская область.

Первый заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ, профессор Олег Солодухин отметил, что со стороны иностранных туристов действительно наблюдается высокий интерес к регионам России, и поэтому так необходимо эту информацию доносить.

«Сколько человек ездит в Россию? Я обнаружил, что это несколько десятков тысяч в год, и потом разбирался, что их привлекает. На первом месте — история, и тут Москва, конечно, на первом месте. Но это и Байкал, Алтай, и Камчатка, и Северный Кавказ — экстремальный туризм, и этнографический туризм. Это то, что действительно интересно тем, кто живёт в Европе», — указал Солодухин.

Как отметила посол доброй воли ЮНЕСКО, члена комиссии по делам РФ Александра Очирова, акция в полной мере соответствует духу тех мероприятий, которые преследуют цель сохранения и приумножения культурного наследия народов мира, указывают «вектор, куда двигаться для того, чтобы сохранить мир, дружбу и взаимопонимание».

«На мой взгляд, Россия уже давно стала «открытым окном». Если люди обладают тем любопытством, которое лежит в основе всего человеческого прогресса, то уже давно следовало бы посетить Россию, великую и многообразную, как разнообразна нерукотворная природа и рукотворная культура. Культура — самое смыслообразующее, и необходимое, чтобы понять народ», — указала она.