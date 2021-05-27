Москва, , 09:34 — REGNUM Запретить открытую продажу самогонных аппаратов для борьбы с нелегальным рынком алкогольной продукции предложил уполномоченный президента по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщает РИА Новости.

Аппарат бизнес-омбудсмена подготовил доклад для президента о состоянии российского рынка подакцизных товаров. Отмечается, что жители России стали чаще интересоваться покупкой самогонных аппаратов.

В 2020 году количество запросов в поисковых системах на эту тему выросло на треть. Омбудсмен считает, что введение запрета на продажу самогонных аппаратов повысит легальность алкогольного рынка.

Ранее доцент кафедры Маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н Анна Цветкова сообщила ИА REGNUM, что самоизоляция существенно повлияла на рост спроса на самогонные аппараты.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт назвала причины роста спроса на самогонные аппараты