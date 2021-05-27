Москва, 27 мая, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В России средняя заработная плата осужденных, отбывающих наказание на объектах бизнес-организаций, превышает зарплату приговорённых к лишению свободы, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюрьма

Так, в Новгородской области она составляет 24 тыс. рублей, в Приморском крае — 20 тыс. рублей, при этом в ряде случаев она превышает и среднюю зарплату по региону.

«Имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область)», — сообщили «Известиям» в ведомстве.

Однако правозащитники и представители бизнес-сообщества назвали такие расценки исключительными случаями.

Как сообщало ИА REGNUM, на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске 20 мая глава ФСИН Александр Калашников предложил нехватку рабочей силы на крупных объектах устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов. По его словам, ведомство готово предложить трудовые лагеря как альтернативу налаживанию потока трудовых мигрантов из таких стран, как Таджикистан и Узбекистан.

Предложение директора ФСИН вызвало широкий общественный резонанс. Инициатива нашла поддержку у главы Минюста Константина Чуйченко.

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