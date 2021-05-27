Афины , , 09:37 — REGNUM Греческий Национальный комитет по вакцинации решил продолжить вакцинацию от COVID-19 с помощью препарата от AstraZeneca. Об этом заявила председатель комитета Мария Теодориду на брифинге в Афинах 26 мая. Опасения связаны с побочными эффектами от препарата.

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Женщины в возрасте до 50 лет — возрастная группа, страдающая (в основном редкими) побочными эффектами от вакцинации этим препаратом в виде тромбоза с синдромом тромбоцитопении, могут получать вакцины других производителей.

Теодориду отметила, что на сегодняшний день в Греции зарегистрировали в общей сложности пять таких инцидентов: четыре женщины в возрасте 36, 44, 47 и 61 года и один мужчина в возрасте 35 лет. По ее словам, одна женщина умерла, одна выздоровела, а трое все еще находятся в больнице.

Она также сказала, что получившим первую дозу AstraZeneca рекомендуется получить и вторую. Тоедориду отмечает, что тромбоз с синдромом тромбоцитопении крайне редко встречается после введения второй дозы препарата. Так, в Великобритании из девяти миллионов доз было зарегистрировано только пять инцидентов.