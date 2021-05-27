Абакан, , 09:30 — REGNUM На реке Абакан и её притоках 27−29 мая ожидается рост уровней воды. Как сообщили ИА REGNUM 27 мая в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, Абакан может подняться до опасных отметок.

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По данным республиканского гидрометцентра, в районе города Абазы 27 мая ожидается достижение неблагоприятных отметок.

Уровень воды на реке Абакан в районе Абазы составляет 453 см (+19 см за сутки). Уровень реки в районе города Абакана — 402 см (+53 см).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в Хакасии было подтоплено 386 приусадебных участков, 77 домов, четыре дачных участка.

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