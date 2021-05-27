Берлин, , 09:35 — REGNUM Главный технический директор спортивного подразделения Mercedes-AMG Йохен Германн испытал гиперкар Mercedes-AMG One на дороге общего пользования в Германии. Видео с тестированием автомобиля размещено на официальной странице Mercedes-AMG в социальной сети Facebook.

«Наш технический директор Йохен Херманн впервые проехал на гиперкаре по дорогам общего пользования», — говорится в описании к видео.

Модель Mercedes-AMG One выполнена в духе гоночного болида «Формулы-1». Стоит отметить, что мотор гиперкара был сильно переработан для соответствия требованиям выбросов и общей дорожной нагрузке, однако он всё равно звучит как агрегат болида F1.

По предварительным данным, автомобиль, который запечатлен на видео, является окончательным вариантом модели, готовым к началу производства. Машина имеет серийные панели кузова и оптику.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-AMG проведёт официальную премьеру 550-сильного седана С 63 до конца текущего года. А первая серийная модель появится на российском рынке в 2022 году.

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