Джидинский район, Бурятия, , 09:27 — REGNUM В Джидинском районе Бурятии весной произошёл массовый падёж крупного рогатого скота. По словам главы «Россельхозцентра» по Бурятии Намжила Мардваева, увиденное повергло его в шок — множество трупов животных брошены в канавы и овраги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В прошлом году здесь очень рано выпало много снега, что необычно для этих мест. Опытные сельхозники знают, что основной падеж скота в год, когда мало кормов, бывает весной в период начала отрастания травы. Это случилось и в этом году», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

По его словам, местные фермеры и простые сельчане понесли огромные убытки. Пали в основном коровы симментальской и казахской породы. Впрочем, ситуацию может усугубить распространение болезней, поскольку трупы животных лежат «в свободном доступе».

«Видимо, все ждут вспышку! И только тогда в авральном порядке, героически будут устранять. Нужно отметить, что в связи с обильными дождями все стоки с бактериями и патогенами от этих павших животных попадают в ручьи далее в реки и придут по Селенге в Улан-Удэ, а затем и в Байкал», — добавил директор «Россельхозцентра».