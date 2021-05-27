Орел, , 09:27 — REGNUM Житель Орловской области осуждён на 15 лишения свободы за совершение убийства, а также причинение тяжкого вреда здоровью, об этом 27 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Заместитель прокурора Орловской области Сергей Панкратов в Мценском районном суде поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя Мценского района. Суд признал фигуранта дела виновным в совершении преступлений, предусмотренных по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Как установлено судом и следствием, в марте 2020 года, в ходе распития спиртных напитков, между осуждённым и его супругой произошёл конфликт. Мужчина облил жену спиртосодержащей жидкостью и поджег. В результате женщина получила ожоги третьей степени, более 20% тела. Также установлено, что мужчина в ходе конфликта, в состоянии алкогольного опьянения, избил своего знакомого и нанес ему не менее двух ударов ножом в область шеи и грудной клетки слева. От полученных ран мужчина скончался.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя — заместителя прокурора Орловской области о виновности мужчины. Решением суда осуждённому назначено наказание виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на два года. Также по ходатайству заместителя прокурора области судом вынесено частное постановление в адрес начальника УМВД России по Орловской области в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике преступности.