Москва, , 09:26 — REGNUM В Москве в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется построить около 17,5 млн кв. метров недвижимости, сообщили в Стройкомплексе.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская уточнила, что в столице разрабатывается 71 проект КРТ общей площадью земельных участков около 1 тыс. гектаров.

По её словам, проекты подразумевают не только строительство жилья, но и объектов производственного и общественного назначения — 27% застройки придется на промышленные объекты, 39% — на общественные и 34% на жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, В Новой Москве за январь-март 2021 года построено около 600 тыс. кв. метров жилой недвижимости.

Читайте подробнее: Почти 600 тыс. кв. метров жилья построено в Новой Москве за I квартал