Владивосток, , 09:27 — REGNUM Во Владивостоке состоялась военно-историческая конференция, посвящённая 290-летию Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

Работой конференции, которая прошла в Петровском зале Дома офицеров флота при участии руководства регионального отделения Российского географического общества (РГО), руководил заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Денис Березовский. В ней приняли участие военнослужащие управления флота, ветераны, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова и воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища.

«В ходе конференции рассматривались основные этапы зарождения и становления флота на Тихом океане: строительство и поступление на него боевых кораблей в период с 1900 по 2021 год, история создания и развития подводных сил и группировки атомных подводных лодок, морской авиации, береговых войск», — говорится в сообщении.

Также участники конференции рассмотрели вопросы дальнейшего развития сил ТОФ с учётом полученного опыта.

Как сообщало ИА REGNUM, Краснознамённый Тихоокеанский флот ВМФ России 21 мая отметил 290-летие со дня основания.

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