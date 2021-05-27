Москва, , 09:30 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты РФ рассматривает все инициативы, которые поступают в ведомство. Предложение о переходе на четырёхдневную рабочую неделю исключением не станет. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков.

Рабочие Дарья Драй (c) ИА REGNUM

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«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать, — подчеркнул в беседе с РИА Новости министр.

Он добавил, что «если социальный партнёр выходит с какой-то инициативой», в ведомстве не могут его игнорировать.

При этом Котяков подчеркнул, что готовность рассматривать ту или иную инициативу ещё не обозначает, что в ведомстве с ней согласны и её одобряют.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев допустил переход мировой экономики к четырёхдневной рабочей неделе из-за технологического прогресса. Представители Федерации независимых профсоюзов России поддержали инициативу о короткой рабочей неделе в России, отметив, что это позволит оптимизировать время труда и отдыха, однако подчеркнули, что зарплата при этом сократиться не должна.

Депутат Госдумы РФ Сергей Вострецов («Единая Россия») уверен, что конкуренция будет способствовать сокращению рабочей недели в России с пяти до четырёх дней.