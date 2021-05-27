Казань, , 09:42 — REGNUM Из детской республиканской клинической больницы в Казани выписали еще двоих детей, пострадавших 11 мая во время стрельбы в гимназии №175.

По информации на 27 мая, в больнице остаются четверо школьников. Состояние детей медики оценивают как стабильное, средней степени тяжести, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на республиканский минздрав.

ИА REGNUM напоминает, 24 мая из ДРКБ выписали шестерых школьников гимназии.

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