Москва, , 09:29 — REGNUM В октябре 2020 года из территориальных вод России в районе полуострова Крым был выдворен эсминец ВМС Великобритании. Об этом 27 мая рассказал первый заместитель директора ФСБ РФ — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов в интервью РИА Новости.

Эскадренный миноносец «Дракон» LA(Phot) Nicky WilsonMOD

По словам Кулишова, британский корабль 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в российские территориальные воды, пересек государственную границу РФ в районе мыса Херсонес в Черном море.

«На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды», — сказал первый заместитель директора ФСБ РФ.

Также он отметил, что пограничники РФ пристально отслеживают «недружественную» деятельность партнеров с Запада около российских границ, которая направлена на демонстрацию военной силы с целью сдерживания якобы «агрессивной политики России в регионе».

При этом Кулишов уточнил, что российская пограничная служба готова к разным вариантам развития ситуации, и в том числе — к предупреждению и пресечению провокаций на море, которые направлены «на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитетом» России.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая стало известно, что двое граждан Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка задержаны пограничниками в Грайворонском районе Белгородской области.