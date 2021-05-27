Санкт-Петербург, 27 мая, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В четверг, 27 мая 2021 года, Санкт-Петербург отмечает 318-летие со дня своего основания. В отличие от 2020 года, в этот раз, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, празднование Дня города не будет полностью перенесено в онлайн-режим, целый ряд крупных мероприятий состоится на улицах и площадях Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный всадник

В 10 часов утра пройдет торжественная церемония возложение цветов к памятнику Петру Первому на Сенатской площади. У Медного всадника возложат цветы руководители города и другие официальные лица.

Также сегодня состоится возложение цветов к могиле основателя Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости. Там же, у Государева бастиона, пройдет торжественная церемония и митинг, посвященные Дню города.

Дню основания Петербурга будет посвящен и традиционный полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который, как обычно, прозвучит над городом ровно в полдень.

Основные концертные мероприятия, приуроченные к Дню города, состоятся на следующий день, в пятницу, 28 мая.

Праздничный концерт пройдет в БКЗ «Октябрьский», а на Дворцовой площади в 21:30 откроется гала-концерт звезд классического искусства «Классика на Дворцовой». Вход на него свободный, но предварительно нужно заказать билет через интернет на сайте мероприятия. Кроме того, в формате телевизионной трансляции 28 мая на Дворцовой набережной у Дворцового моста состоится гала-концерт оркестра «Северная Симфония».

Добавим, что ко Дню города приурочен и XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон, который проходит по 29 мая на Дворцовой площади. Множество мероприятий, посвященных годовщине основания Петербурга, состоится во всех районах города в период 27−30 мая.

С праздником петербуржцев поздравили губернатор Александр Беглов и глава Заксобрания Вячеслав Макаров:

«Санкт-Петербург — город-крепость, город-порт, имперская столица, город-музей, город-ученый, город-труженик и город-воин. Мы гордимся великой историей Санкт-Петербурга, творениями зодчих, музыкантов, писателей и поэтов, научными открытиями и трудовыми свершениями многих поколений.

Наш город свято хранит память о тяжелейших годах блокады, мужестве, стойкости, сплоченности и героизме ленинградцев. В самые сложные периоды истории Ленинград — Санкт-Петербург всегда выходил победителем».