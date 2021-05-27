Берлин, 27 мая, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В сети появились снимки с прототипом высокопроизводительного универсала BMW M3 Touring, проходящего дорожные испытания на улицах Мюнхена (Германия). Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.

Motor1 Обновлённый универсал BMW M3 Touring

Будущая новинка полностью покрыта камуфляжной плёнкой. Тем не менее на полученных фото можно рассмотреть, что M3 Touring имеет такую же крупную фальшрадиаторную решетку и агрессивный передний бампер, что и седан M3. На корме бампер не выглядит так же агрессивно, как у седана.

Ожидается, что обновлённый универсал будет доступен как в заднеприводной, так и в полноприводной комплектации (в версии Competition).

В движение авто будет приводить 503-сильный трёхлитровый рядный шестицилиндровый мотор с турбонаддувом. Дебют рестайлингового авто запланирован на 2022 год.

Напомним, новое купе BMW M2 2023 модельного года уже в начальной комплектации получит 450-сильный силовой агрегат. Производство M2 будет происходить в Германии и в Мексике.

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