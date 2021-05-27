В Германии замечен обновлённый универсал BMW M3 Touring
Берлин, 27 мая, 2021, 09:12 — ИА Регнум. В сети появились снимки с прототипом высокопроизводительного универсала BMW M3 Touring, проходящего дорожные испытания на улицах Мюнхена (Германия). Снимки с автомобилем размещены на сайте Motor1.
Будущая новинка полностью покрыта камуфляжной плёнкой. Тем не менее на полученных фото можно рассмотреть, что M3 Touring имеет такую же крупную фальшрадиаторную решетку и агрессивный передний бампер, что и седан M3. На корме бампер не выглядит так же агрессивно, как у седана.
Ожидается, что обновлённый универсал будет доступен как в заднеприводной, так и в полноприводной комплектации (в версии Competition).
В движение авто будет приводить 503-сильный трёхлитровый рядный шестицилиндровый мотор с турбонаддувом. Дебют рестайлингового авто запланирован на 2022 год.
Напомним, новое купе BMW M2 2023 модельного года уже в начальной комплектации получит 450-сильный силовой агрегат. Производство M2 будет происходить в Германии и в Мексике.
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