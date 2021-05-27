Джакарта, , 09:06 — REGNUM Бывший глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо может стать послом Индонезии в Испании, сообщает Antara.

Дони Монардо обладает большим опытом в области предотвращения конфликтов и стихийных бедствий. Эти возможности могут быть полезны для Испании, в частности, в вопросе Каталонии.

Ожидается, что политик не только укрепит торговое сотрудничество, но и сможет развивать связи между футбольными командами Индонезии и Испании.