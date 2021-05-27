Барнаул, , 09:06 — REGNUM Против рабочей четырехдневки выступил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского кого краевого законодательного собрания Павел Шумихин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM известие о готовности Минтруда РФ рассмотреть данную инициативу, он пояснил:

«Заявления о повышении производительности труда при сокращении рабочей недели, переходе на четырехдневку, не выдерживают никакой критики. Напротив, совершенно очевидно, что ставить вопрос о сокращении рабочих дней целесообразно как раз при уже достигнутой высокой производительности труда и накоплении огромных ресурсов, когда все основные проблемы стоящие перед государством и обществом решены. Сейчас же нужно работать, засучив рукава».

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что Минтруд РФ рассматривает инициативу четырехдневной рабочей недели, заявил РИА Новости глава ведомства Антон Котяков. Чиновник также отметил, что его слова о готовности рассмотреть его не стоит расценивать как потенциальное согласие.