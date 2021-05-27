Чебоксары, , 09:06 — REGNUM В Чувашии наращивают штат и бюджетные расходы на содержание территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) республики. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя правительства Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно постановлению, предельная численность работников территориального фонда ОМС составляет 92 единицы. В настоящее время в штате — 86 единиц, то есть численность работников увеличивается на шесть единиц.

Фонд оплаты труда работников ТФОМС по сравнению с предыдущим уточнением (10 февраля 2021 года) возрастёт на 1,3 млн рублей и превысит 35,01 млн рублей.

На плановые периоды 2022 и 2023 годов предусмотрено по 37 366,3 тыс. рублей ежегодно.

Постановление вступает в силу через десять дней.