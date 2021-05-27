Токио, , 09:04 — REGNUM Важность установления мира и стабильности в Тайваньском проливе могут упомянуть в совместном заявлении глава правительства Японии Ёсихидэ Суга, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом сообщает японская газета Yomiuri, ссылаясь на источники.

С общим заявлением лидеры Японии и ЕС выступят по итогам переговоров, намеченных на 27 мая. Таким образом, уточняют собеседники издания, Япония и ЕС намерены сдержать активность КНР в регионе.

Ранее о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе заявили по итогам переговоров Суга и американский президент Джо Байден. Их совместное заявление было распространено 17 апреля. Пекин после этого заявил о вмешательстве во внутренние дела КНР и потребовал следовать принципу «одного Китая».

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