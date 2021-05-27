Тирасполь, , 10:35 — REGNUM Гражданам России, проживающим в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), создадут условия для того, чтобы они смогли участвовать в выборах, несмотря на ситуацию с пандемией. Об этом глава ПМР Вадим Красносельский 26 мая заявил в своём телеграм-канале.

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«Ситуация пока не стабильна, а потому сложно прогнозировать и планировать. Но то, что на территории Приднестровья будут и на этот раз созданы необходимые условия для того, чтобы все желающие смогли поучаствовать в российских выборах, не должно вызывать сомнений», — написал Красносельский.

Он отметил, что приднестровцы считают себя соотечественниками с жителями России и принимают активное участие в во всех выборах, проходящих в РФ. По словам главы ПМР, в 2016 году на выборах в Госдуму среди всех граждан России, проживающих за её пределами, более четверти проголосовавших были из Приднестровья.

Напомним, выборы в Госдуму РФ назначены на 19 сентября. В июле 2020 года принят закон, по которому выборы допускается проводить в течение трёх дней.