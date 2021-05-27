Абакан, , 09:03 — REGNUM Сев пшеницы завершается в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 27 мая в республиканском министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Общая площадь ярового сева на сегодняшний день составляет 55,3 тысячи га (48,5%). Всего по республике посеяно 46,8 тысячи га (58,7%) зерновых, зернобобовых культур, в том числе 34,5 тысячи га пшеницы.

В Хакасии стартовал сев кормовых культур. В текущем году планируют посеять 27,3 тысячи га, на сегодня засеяно 3,3 тысячи га.

Сев масличных культур завершён на 76,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в трёх районах Татарии аграрии начали кормозаготовительные работы.

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