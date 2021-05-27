Афины , , 09:06 — REGNUM В Греции за последние 24 часа выявили 1517 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила вечером 26 мая Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

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Так, с начала пандемии в Греции было подтверждено 395 094 случая заражения. Кроме того, за последние 24 часа в стране были зарегистрированы 44 смерти, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 11 916 человек.

В общей сложности в Греции 547 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 67 лет, и 84,6% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет или старше.

250 ковид-пациентов госпитализированы в стране за последние 24 часа. Накануне в Греции сообщалось про 2433 новых выявленных случая заражения коронавирусом.