Солт-Лейк-Сити, США, , 09:02 — REGNUM «Юта Джаз» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 141:129.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант, набравший 47 очков. У «Юты» 25 очков набрал защитник Донован Митчелл.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед сравнялся — 1:1.

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