Москва, , 09:01 — REGNUM Бывшие промышленные зоны в Москве должны строиться и развиваться по принципу all inclusive. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сообщили в Стройкомплексе.

По ее словам, на территории промзон должны появляться не спальные районы, а принципиально новая, качественная и комфортная городская среда, включающая в себя жилую и коммерческую застройку с рабочими местами.

В шаговой доступности от жилых домов должны быть размещены школы, детсады, поликлиники, бизнес-центры с офисами, технопарки, магазины и торговые центры, кинотеатры и парки.

Как сообщало ИА REGNUM, в промзонах Москвы до конца 2021 года будет построено около 4,1 млн кв. метров недвижимости.

Читайте подробнее: Промзоны Москвы в 2021 году ожидает массовая застройка