Москва, 27 мая 2021, 09:01 — REGNUM Бывшие промышленные зоны в Москве должны строиться и развиваться по принципу all inclusive. Об этом заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, сообщили в Стройкомплексе.
По ее словам, на территории промзон должны появляться не спальные районы, а принципиально новая, качественная и комфортная городская среда, включающая в себя жилую и коммерческую застройку с рабочими местами.
В шаговой доступности от жилых домов должны быть размещены школы, детсады, поликлиники, бизнес-центры с офисами, технопарки, магазины и торговые центры, кинотеатры и парки.
Как сообщало ИА REGNUM, в промзонах Москвы до конца 2021 года будет построено около 4,1 млн кв. метров недвижимости.
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