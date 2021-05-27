Кош-Агачский район, Алтай, , 08:59 — REGNUM В Республике Алтай заболеваемость COVID-19 подскочила в полтора раза. Выявлено за минувшие сутки 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером по приросту стал Кош-Агачский район, где диагноз подтвердился у восьми местных жителей. Также носители зарегистрированы в Улаганском, Майминском, Чемальском, Шебалинском районах и в Горно-Алтайске.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения с начала пандемии достигло 17 005. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 16 614 человек, в том числе восемь за последние сутки.

«За весь период в регионе зарегистрировано 280 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 237 — от COVID-19, 43 — от иных причин», — добавили в штабе.