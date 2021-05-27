Москва, , 08:58 — REGNUM Погода в Москве 27 мая будет меняться, сообщает центр «Фобос».

"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится теплым сектором североатлантического циклона, благодаря чему из-за облаков выглянет солнце, но без мозаичных осадков и гроз не обойдется, что, впрочем, не помешает температурному фону соответствовать летним климатическим показателям», — рассказали синоптики.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, возможен дождь с грозой. Воздух прогреется до 24 градусов тепла, в Московской области — до 25 градусов. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.