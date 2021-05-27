Лысьва, Пермский край, , 08:58 — REGNUM В Пермском крае под арест отправлены двое жителей посёлка Кын Лысьвенского городского округа. Как сообщает СУ СКР по региону, мужчины применили огнестрельное оружие в отношении двух односельчан.

Злоумышленникам инкриминируют покушение на убийство и убийство. По данным следствия, 20 мая во время конфликта двое пермяков взялись за охотничьи ружья и выстрелили в своих оппонентов. В результате один человек был убит, второй получил ранение и смог скрыться.

Применивших оружие мужчин задержали в течение двух дней. В рамках расследования уголовного дела оружие изъято, назначен ряд экспертиз.