Киев, , 08:59 — REGNUM За минувшие сутки на Украине обнаружили 3509 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 27 мая пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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Так, за сутки в стране были госпитализированы 1402 человека, зафиксированы 183 летальных случая, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в Киеве и Днепропетровской области — 454 и 284 случая соответственно.

За время пандемии на Украине подтвердили 2 193 367 случаев заражения, 50 076 человек скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, после начала вакцинации, на Украине зафиксировали 1,4 тыс. осложнений, вызванных прививками от COVID-19.

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